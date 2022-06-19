Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свої 52 роки може вразити зовнішністю на заздрість молодим дівчатам. Артистка не тільки значно молодше виглядає, але ще і не втомлюється влаштовувати запальні танці на концертах.

Нещодавно виконавиця запалила на концерті в крихітному топі і штанях з блискітками. Більш того, вона показала, на що здатна і чому не втомлюється від бурхливого ритму. Колеги Лопес були вражені такими рухами.

Зазначимо, Лопес займається спортивними танцями більше двадцяти років і тренується кілька разів на тиждень. Фанати були обурені тим, що Лопес робить такі відео рідко і похвалили образ зірки:

"Сценічна майстерність💯 🔥 🔥 🔥; тааак класно!! 🙌 ❤ ️ ; Ця посадка змусила мене заткнутися; Моя любов ❤️; це було красиво, Бебі😍 👏 🔥; я люблю тебе Джен❤️; красиво❤️; просто неймовірно красиво; потрібно більше таких кроків» - пишуть в мережі.

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