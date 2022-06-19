Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52 года может впечатлить внешностью на зависть молодым девушкам. Артистка не только значительно моложе выглядит, но еще и не устает устраивать зажигательные танцы на концертах.

Недавно исполнительница зажгла на концерте в крошечном топе и штанах с блестками. Более того, она показала, на что способна и почему не устает от бурного ритма. Коллеги Лопес были впечатлены такими движениями.

Отметим, Лопес занимается спортивными танцами более двадцати лет и тренируется несколько раз в неделю. Фанаты были возмущены тем, что Лопес делает такие видео редко и похвалили образ звезды:

«Сценическое мастерство 💯🔥🔥🔥; Тааак классно!! 🙌❤️; Эта посадка заставила меня заткнуться; Моя любовь ❤️; это было красиво, бэби 😍👏🔥; Я люблю тебя Джен ❤️; Красиво❤️; просто невероятно красиво; нужно больше таких шагов» - пишут в сети.

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Маски" Остапчука похвасталась роскошным букетом: "В этот раз цветы не от мужа!".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" показала себя "из прошлой жизни" и поделилась полезным: "Из важного...".