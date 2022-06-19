На сторінці гурту в Instagram розмістили фото- та відеозвіт з благодійного концерту в Дубліні. На сцену співачка вийшла з жовто-блакитним прапором, більшість глядачів також тримали прапорці України в руках.

"Ці два кольори - це кольори свободи! Блакитний і жовтий у залі, неймовірна енергія єднання і підтримки - все це було у Дубліні на благодійному концерті "Доброго вечора, ми з України!".

І це не просто підтримка на словах, кожен квиток важливий для фонду Маші Єфросиніної, разом з яким ми усі допомагаємо діткам, які постраждали від війни в України. Ці благодійні концерти та фантастичні люди, які працюють над ними, надихають рухатися далі й не здаватися", — зізнається Олександра Зарицька.





Також артистка повідомила, що наступний виступ KAZKA в рамках "Доброго вечора, ми з України!" відбудеться у Тель-Авіві 11 липня, а до того гурт запланував ще концерти в Греноблі та Празі. Також артистка повідомила, що наступний виступ KAZKA в рамках "Доброго вечора, ми з України!" відбудеться у Тель-Авіві 11 липня, а до того гурт запланував ще концерти в Греноблі та Празі.

"Ви дуже красива ❤️"; " ми сила, ми переможемо", — захоплюються в коментарях шанувальники.

Нагадаємо, солістка KAZKA Олександра Зарицька вразила чином в сукні з вирізом в Барселоні.

А ще Politeka писала, що з групою KAZKA сталося непередбачене перед концертом, Зарицька розкрила деталі.

Також Politeka повідомляла, що солістка KAZKA Олександра Зарицька знайшла в Європі незвичайний магазин для українців.