На странице группы в Instagram разместили фото-и видеоотчет с благотворительного концерта в Дублине. На сцену певица вышла с желто-голубым флагом, большинство зрителей также держали флажки Украины в руках.

"Эти два цвета - это цвета свободы! Голубой и желтый в зале, невероятная энергия единения и поддержки - все это было в Дублине на благотворительном концерте "Добрый вечер, мы из Украины!".

И это не просто поддержка на словах, каждый билет важен для фонда Маши Ефросининой, вместе с которым мы все помогаем деткам, пострадавшим от войны в Украине. Эти благотворительные концерты и фантастические люди, которые работают над ними, вдохновляют двигаться дальше и не сдаваться", — признается Александра Зарицкая.





Также артистка сообщила, что следующее выступление KAZKA в рамках "Добрый вечер, мы из Украины!" состоится в Тель-Авиве 11 июля, а до того группа запланировала еще концерты в Гренобле и Праге. Также артистка сообщила, что следующее выступление KAZKA в рамках "Добрый вечер, мы из Украины!" состоится в Тель-Авиве 11 июля, а до того группа запланировала еще концерты в Гренобле и Праге.

"Вы очень красивая ❤️"; "мы сила, мы победим", — восхищаются в комментариях поклонники.

Напомним, солистка KAZKA Александра Зарицкая впечатлила образом в платье с вырезом в Барселоне.

А еще Politeka писала, что с группой KAZKA случилось непредвиденное перед концертом, Зарицкая раскрыла детали.

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Александра Зарицкая нашла в Европе необычный магазин для украинцев.