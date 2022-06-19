На странице группы в Instagram разместили фото-и видеоотчет с благотворительного концерта в Дублине. На сцену певица вышла с желто-голубым флагом, большинство зрителей также держали флажки Украины в руках.
"Эти два цвета - это цвета свободы! Голубой и желтый в зале, невероятная энергия единения и поддержки - все это было в Дублине на благотворительном концерте "Добрый вечер, мы из Украины!".
И это не просто поддержка на словах, каждый билет важен для фонда Маши Ефросининой, вместе с которым мы все помогаем деткам, пострадавшим от войны в Украине. Эти благотворительные концерты и фантастические люди, которые работают над ними, вдохновляют двигаться дальше и не сдаваться", — признается Александра Зарицкая.
И это не просто поддержка на словах, каждый билет важен для фонда Маши Ефросининой, вместе с которым мы все помогаем деткам, пострадавшим от войны в Украине. Эти благотворительные концерты и фантастические люди, которые работают над ними, вдохновляют двигаться дальше и не сдаваться", — признается Александра Зарицкая.
Также артистка сообщила, что следующее выступление KAZKA в рамках "Добрый вечер, мы из Украины!" состоится в Тель-Авиве 11 июля, а до того группа запланировала еще концерты в Гренобле и Праге.
"Вы очень красивая ❤️"; "мы сила, мы победим", — восхищаются в комментариях поклонники.
Напомним, солистка KAZKA Александра Зарицкая впечатлила образом в платье с вырезом в Барселоне.
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А еще Politeka писала, что с группой KAZKA случилось непредвиденное перед концертом, Зарицкая раскрыла детали.
Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Александра Зарицкая нашла в Европе необычный магазин для украинцев.