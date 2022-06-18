Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як проводить час зі своєю мамою на концерті Марка Ентоні.

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка і ведуча проекту "Орел і Решка". Зірка не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Андраде вирішила показати, як з мамою сходила на концерт.

"Концерт Марка Ентоні. Я так рада, що розділила цей момент з мамою!",- написала Мішель.

"Я зрозуміла, що в житті треба робити те, що подобається, кожен день! Адже завтра може не настати", - написала Андраде.

"Дозволь собі жити на повну! Розділи цінні моменти з улюбленими людьми. Поки вони поруч, насолоджуйся разом з ними. Люби і надихайся", - додала Андраде.

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