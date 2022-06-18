Звезда "Орел и Решка" Мишель Андраде показала, как проводит время со своей мамой на концерте Марка Энтони.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и ведущая проекта "Орел и Решка". Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Андраде решила показать, как с мамой сходила на концерт.

"Концерт Марка Энтони. Я так рада, что разделила этот момент с мамой!", - написала Мишель.

"Я поняла, что в жизни надо делать то, что нравится, каждый день! Ведь завтра может не наступить", - написала Андраде.

"Позволь себе жить на полную! Раздели ценные моменты с любимыми людьми. Пока они рядом, наслаждайся вместе с ними. Люби и вдохновляйся", - добавила Андраде.

Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде устроила горячую тренировку в крошечном мини

А еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала, как проходили съемки легендарного проекта

Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала свои конфузы во время съемок шоу



