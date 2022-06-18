Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица и ведущая проекта "Орел и Решка". Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Андраде решила показать, как с мамой сходила на концерт.
"Концерт Марка Энтони. Я так рада, что разделила этот момент с мамой!", - написала Мишель.
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"Я поняла, что в жизни надо делать то, что нравится, каждый день! Ведь завтра может не наступить", - написала Андраде.
"Позволь себе жить на полную! Раздели ценные моменты с любимыми людьми. Пока они рядом, наслаждайся вместе с ними. Люби и вдохновляйся", - добавила Андраде.
Напомним, звезда "Орел и Решка" Андраде устроила горячую тренировку в крошечном мини
А еще Politeka сообщала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала, как проходили съемки легендарного проекта
Также Politeka писала, что звезда "Орел и Решка" Андраде показала свои конфузы во время съемок шоу