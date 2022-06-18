Як пише Politeka.net, знаменитий Ведучий проекту" Холостяк " Григорій Решетник показав добірку кадрів з нового ефіру разом з одним з екс-учасників. Цього разу ведучий обговорив багато гострих і цікавих тим з Максом Чмерковським.

Зазначимо, Чмерковський-відомий американський танцюрист з українським корінням. Зірка чемпіон світу з латиноамериканських танців, а також переможець американських "танців з зірками". Минулого року Макса покликали судити український проект" Танці з зірками", артист також підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

"Ви ж не забули, що ми завтра зустрічаємося на СТБ?! 🥺 😱 🤯 "Як ти?"з Григорієм Решетником. Гість-харизматичний Макс Чмерковський " - пише Решетник.

У мережі відповідають: "і Холостяка відзнятий сезон покажіть. Бабуся лежача, нічого по ТБ хоч ввечері подивитися!; В котрій годині?); А я б подивилася холостяка новий сезон так його довго чекала😢; Супер, дуже подобається 👏 але, чесно дуже відволікає сто розпитий воду, трохи перебір🤷 ♂; як я мрію з ним сфотографуватися😢; мій найулюбленіший перший холостяк 😉».

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