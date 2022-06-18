Как пишет Politeka.net, знаменитый ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник показал подборку кадров из нового эфира вместе с одним из экс-участников. В этот раз ведущий обсудил много острых и интересных тем с Максом Чмерковским.

Отметим, Чмерковский - известный американский танцор с украинскими корнями. Звезда чемпион мира по латиноамериканским танцам, а также победитель американских "Танцев со звездами". В прошлом году Макса позвали судить украинский проект "Танці з зірками", артист также ативно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии.

«Вы ведь не забыли, что мы завтра встречаемся на СТБ?! 🥺😱🤯 "Как ты?" с Григорием Решетником. Гость – харизматичный Макс Чмерковский»- пишет Решетник.

В сети отвечают: «И Холостяка отснятый сезон покажите. Бабушка лежачая, нечего по тв хоть вечером посмотреть!; В котором часу?); А я бы посмотрела холостяка новый сезон так его долго ждала 😢; Супер, очень нравится 👏 Но, честно очень отвлекает сто распит воду, немного перебор 🤷‍♂; Как я мечтаю с ним сфотографироваться😢; Мой самый любимый первый Холостяк 😉».

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