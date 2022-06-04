Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный танцор из США с украинскими корнями. Звезда является чемпионом по латино-американским танцам, а также побеждал на американских "Танцях з зірками". А в прошлом году знаменитость позвали судить украинские "Танці з зірками" вместе с Екатериной Кухар и Владом Ямой. Не забывает Макс и об Инстаграм, где в этот раз решил похвастаться своим подкачанным телом.

На кадрах Чмерковский снял футболку, после чего показал мускулы, пресс и ноги.

"Скажи мне, как ты себя сейчас чувствуешь?", - написал Макс.

"Я чувствую, что тебе следует вернуться домой как можно скорее", - ответила игриво жена Чмерковского Пета.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Сегодня в спортзале точно собиралась сделать такую же серию снимков - можно было бы сравнить", "Осмелюсь сказать, что профессиональные танцоры не лучшие спортсмены....", "Я чувствую, что. Пока не могу вернуться к своей рутине. Не знаю, возможно ли это. Ум такой сильный", "Лучше теперь, когда я видел это!", "Господи Господи! Какой красивый мужчина! Пете повезло!".

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский удивил видом в строительной каске

А еще Politeka сообщала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский признался, как он относится к Украине и США, где сейчас живет

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" с Чмерковским показала подросший животик



