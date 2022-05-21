Чемпион мира по латиноамериканским танцам Макс Чмерковский, судья "Танців з зірками", показала неожиданное фото в строительной каске.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор украинского происхождения. Звезда стал чемпионом мира по латиноамериканским танцам, также побеждал на американских "Танцах со звездами" и был первым "Холостяком" в Украине. А в прошлом году Макса позвали судить проект "Танці з зірками". Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Макс показал стильную фотку, на которой был в строительном шлеме и очках. Звезда сделал селфи, хвастаясь видом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это так мило с твоей стороны. Мир и восстановление для Украины", "Я сделал двойное впечатление, что ты выглядишь как легенда Фредди Меркьюри", "Шляпа выглядит потрясающе. Спасибо за все, что вы делаете".

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