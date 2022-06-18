Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія показала підрослу дочку від зіркового чоловіка, поділившись новими сторіс у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український актор і зірка студії "Квартал 95". Знаменитість одружений на красуні Вікторії, яка йому народила дочку Лізу. Зараз вони знаходяться за межами України, але обіцяють скоро знову повернутися на батьківщину. А цього разу Вікторія заінтригувала новою подорожжю, поділившись у своєму блозі Instagram.

"У нас сьогодні ну дуже прекрасний день намічається. Як думаєте, що буде? P. S. в Україну ми повертаємося не сьогодні!))) 22-го)))", - написала Вікторія.

Також дружина Ткача додала фото, де можна побачити доньку Лізу.

"Невже в Румунію на екскурсію?",- запитав Юра у формі для відповіді.

Дружина Ткача підтвердила припущення зіркового чоловіка.

"А ще дуже чекаємо 22-го. Бо нарешті будемо разом з Україною", - написала Вікторія.

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