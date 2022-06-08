Как сообщает Politeka.net, Виктория, жена комика и актера Юрия Ткача рассказала в программе "Зірковий шлях", о самом страшном моменте, который они пережили вместе с дочкой во время войны.
По словам Виктории, ночь в Виннице стала для нее самой страшной. В три часа раздалась сирена. В окне она увидела зарево, которое появляется в результате обстрелов. Тогда она поняла, что спускаться в укрытие поздно, поэтому решила прикрыть дочь своим телом.
"Я ее просто накрыла собой. Раздался взрыв, после которого мы выбежали в коридор. Я вышла на балкон, чтобы посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит ракета вторая и раздается второй взрыв", - поделилась своими воспоминаниями Виктория Ткач и призналась, что это было очень страшно.
В тот день в Виннице российские оккупанты целились в телевизионную башню, а семья Юрия Ткача была от нее менее чем в двух километрах.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Оккупантов возвращают из Луганской области в россию: в Генштабе раскрыли причину
Фатальная экскурсия: найдены тела топ-менеджеров российского "Вконтакте", подробности и фото
Дают 72 часа: членов "кремлевских" семей возвращают в россию
Дорофеева наглядно показала, чего ей сейчас не хватает: "Я скучаю по..."
Напомним, Ткач из "Квартал 95" встретился с женой и дочкой после двух месяцев разлуки, кадры.
Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" впечатлила патриотичными словами их маленькой дочки.
Также Politeka писала, Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.