Последней каплей, которая подтолкнула комика и его жену Викторию к этому решению, стал ракетный удар по Виннице.

Как сообщает Politeka.net, Юрий Ткач находится в Киеве и с оружием в руках стоит на страже спокойствия города, а жену с маленькой дочкой комик вывез из Украины. Виктория, жена комика, рассказала в программе "Зірковий шлях", о жизни в Болгарии.

Виктория Ткач отметила, что в балканской стране полностью безопасно, но из-за пропаганды рф не все болгары поддерживают Украину в борьбе с оккупантами и относятся к украинцам не совсем этично.

"Тут есть серьезная проблема - очень хорошо работает российская пропаганда. Если взять телевидение, то нет ни одного украинского канала. Есть три канала российских, и если послушать новости, то просто сидишь и думаешь: "Вы вообще с этой планеты?" - рассказала Виктория Ткач.

Жена актера студии "Квартал-95" вместе с друзьями занимается благотворительностью и пытается донести правду к болгарам, помогает оформляться беженцам, устраивает концерты с участием детей, но уже в конце июня планирует вернуться домой.

Напомним, жена Ткача из "Квартал 95" рассказала, как спасала дочь во время обстрела.

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" рассказал, как будет отвечать россиянам при встрече.

Также Politeka писала, Ткач из "Квартал 95" потерял друзей и не сдержал слез, рассказывая о горе.