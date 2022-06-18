Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - відома українська телеведуча, а також актриса театру і кіно. Зірка ще брала участь у танцювальному шоу "Танці з зірками", де її партнером був Андрій Дикий. Парі не вдалося перемогти, а тільки посісти друге місце. Але зате після проекту Лілія і Андрій одружилися і виховують двох дочок - Діану і Поліну. Хоча це і не сильно втішає танцюриста, так як до цього дня не може сприйняти поразку, як зізнавалася сама Ребрик.

Не забуває Лілія і про Instagram, де ділиться найцікавішим. А цього разу вирішила показати красунь-дочок. На кадрах дівчатка були в однакових сукнях і сиділи на гойдалці, поки з ними працював фотограф.

На ще одному фото була одна Поліна.

А на останньому кадрі Діана і Поліна сиділи разом тримаючись за руки.

"Мої подружки", - підписала кадр Лілія.

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