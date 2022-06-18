Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка взимку прийняла пропозицію і стала нареченою блогера, продовжує ділитися кожною дрібницею в мережі. При цьому заради популярності Трінчер намагається розповісти про себе якомога більше.
Нерідко вона скаржиться на свої проблеми, говорить про пластику, про схуднення і кожної деталі, яка може бути хоч трохи цікава. Цього разу дівчина розповіла про схуднення, яким активно зайнялася в останні тижні для отримання ідеальної фігури.
Якийсь час дівчина не займалася і поскаржилася, що їй є над чим працювати.
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"Мої звіт щодо схуднення: вже пішли щоки, зменшився живіт, налагодила харчування, менше їм, спорт і танці. Мені дуже важливо піднімати собі настрій хоча б якимись невеликими покупками. І це не проблема! Повертається рельєф, відчуваю себе по-іншому!» - пише Тринчер.
Також Трінчер представила шанувальникам нову пісню, яку записала в дуеті з групою MBreeze, яка в 2018 році була учасником Нацвідбору на Євробачення.
У соцмережі Анна опублікувала коротке відео зі студії звукозапису, в якому дала можливість шанувальникам почути фрагмент нового хіта. На відео співачка разом зі своїм партнером по дуету сидять в напівтемряві і чуттєво виконують пісню, яка викликає мурашки.
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