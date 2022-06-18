Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая зимой приняла предложение и стала невестой блогера, продолжает делиться каждой мелочью в сети. При этом ради популярности Тринчер старается рассказать о себе как можно больше.

Нередко она жалуется на свои проблемы, говорит о пластике, о похудении и каждой детали, которая может быть хоть немного интересна. В этот раз девушка рассказала о похудении, которым активно занялась в последние недели для получения идеальной фигуры.

Какое-то время девушка не занималась и пожаловалась, что ей есть над чем работать.

«Мои отчет касательно похудения: уже ушли щеки, уменьшился живот, наладила питание, меньше ем, спорт и танцы. Мне очень важно поднимать себе настроение хотя бы какими-то небольшими покупками. И это не проблема! Возвращается рельеф, чувствую себя по-другому!» - пишет Тринчер.

Также Тринчер представила поклонникам новую песню, которую записала в дуэте с группой MBreeze, которая в 2018 году была участником Нацотбора на Евровидение.

В соцсети Анна опубликовала короткое видео из студии звукозаписи, в котором дала возможность поклонникам услышать фрагмент нового хита. На видео певица вместе со своим партнером по дуэту сидят в полумраке и чувственно исполняют песню, которая вызывает мурашки.

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