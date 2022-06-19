Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця проекту" Холостяк " з Максом Михайлюком. Дівчині вдалося перемогти в проекті, але відносини не вдалося побудувати з головним героєм. Пара відразу розійшлася, зате Уляна стала досить успішним блогером. А Макс знайшов свою любов-модель Дашу Хлистун, яка народила вже йому первістка. Зараз же Михайлюк служить у ЗСУ, захищаючи Україну.

А Даша намагається розвивати свій блог і постійно радує новими фото і відео. А цього разу дівчина вирішила опублікувати кадри після походу в салон, щоб продемонструвати свій ефектний образ.

Як можна зрозуміти, Ульянова зробила собі ефектну укладку. Дівчина зробила селфі, демонструючи результат фанатам.

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