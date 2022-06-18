Відома українська актриса Ольга Сумська, яка втратила маму за час вторгнення рф, продовжує підтримувати українців і розповідати про підтримку ЗСУ та рідних, які її потребують. Відзначимо, що старша дочка виконавиці живе в рф, а сама артистка намагається частіше спілкуватися з аудиторією.

Нещодавно Ольга відвідала прем'єру фільму" господар", в якому знімалися колеги зірки і давні друзі.

Під час прем'єри встигла артистка зустрітися з Лілією Ребрик - відомою телеведучою, яка в мережі часто обговорює підтримку українських воїнів і сама їздить заради різних сюжетів в постраждалі міста.

Зустріч у Чернівцях з моєю прекрасною Лілією " - пише Сумська.

Також Сумська анонсувала прем'єру телевізійного фільму» господар", який відбудеться в рамках кінофестивалю Миколайчук OPEN у Чернівцях.

"У ці важкі часи для нашої України всупереч усьому українському кіно бути!",- переконана актриса.

Сумська пропонує також ексклюзивно поспілкуватися з творчою командою проекту – Богданом Бенюком, Тарасом Ткаченком, Віктором Ждановим та самою Ольгою.

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