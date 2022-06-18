Відома українська актриса Ольга Сумська, яка втратила маму за час вторгнення рф, продовжує підтримувати українців і розповідати про підтримку ЗСУ та рідних, які її потребують. Відзначимо, що старша дочка виконавиці живе в рф, а сама артистка намагається частіше спілкуватися з аудиторією.
Нещодавно Ольга відвідала прем'єру фільму" господар", в якому знімалися колеги зірки і давні друзі.
Під час прем'єри встигла артистка зустрітися з Лілією Ребрик - відомою телеведучою, яка в мережі часто обговорює підтримку українських воїнів і сама їздить заради різних сюжетів в постраждалі міста.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Раптово обірвалося життя відомої української співачки та зірки шоу "Х-фактор": "Така молода..."
Ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу: Вілкул повідомив перші подробиці
Віктор Павлік показав, як однорічний син танцює під його музику: "Як же це класно..."
Понад 300 поліцейських перейшли на бік окупантів: у МВС розкрили деталі
Зустріч у Чернівцях з моєю прекрасною Лілією " - пише Сумська.
Також Сумська анонсувала прем'єру телевізійного фільму» господар", який відбудеться в рамках кінофестивалю Миколайчук OPEN у Чернівцях.
"У ці важкі часи для нашої України всупереч усьому українському кіно бути!",- переконана актриса.
Сумська пропонує також ексклюзивно поспілкуватися з творчою командою проекту – Богданом Бенюком, Тарасом Ткаченком, Віктором Ждановим та самою Ольгою.
Також Тіна Кароль прямо зі сцени вразила трагічною історією 8-річну дитину.
Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.
Також Politeka писала, що Юрій Горбунов несподівано знайшов собі нову роботу.