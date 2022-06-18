Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая потеряла маму за время вторжения рф, продолжает поддерживать украинцев и рассказывать о поддержке ВСУ и родных, которые в ней нуждаются. Отметим, что старшая дочь исполнительницы живет в рф, а сама артистка старается чаще общаться с аудиторией.
Недавно Ольга посетила премьеру фильма "Хозяин", в котором снимались коллеги звезды и давние друзья.
Во время премьеры успела артистка встретиться с Лилией Ребрик - известной телеведущей, которая в сети часто обсуждает поддержку украинских воинов и сама ездит ради разных сюжетов в пострадавшие города.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Внезапно оборвалась жизнь известной украинской певицы и звезды шоу "Х-фактор": "Такая молодая..."
"Потеряли примерно 50 процентов": в Минобороны впервые раскрыли потери ВСУ в технике
"Холостячке" Огневич пришлось прервать концерт в Венгрии, певица рассказала подробности: "Из-за..."
Тысячи украинцев не получат ни пенсий, ни соцвыплат, в Минсоцполитики назвали причину: "Мы не можем..."
Встреча в Черновцах с моей прекрасной Лилией" - пишет Сумская.
Также Сумская анонсировала премьеру телевизионного фильма «Хозяин», который состоится в рамках кинофестиваля Миколайчук OPEN в Черновцах.
"В эти тяжелые времена для нашей Украины вопреки всему украинскому кино быть!", — убеждена актриса.
Сумская предлагает также эксклюзивно пообщаться с творческой командой проекта – Богданом Бенюком, Тарасом Ткаченко, Виктором Ждановым и самой Ольгой.
Напомним, Тина Кароль прямо со сцены поразила трагической историей 8-летнего ребенка.
Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой из "Квартал 95" признался, как война изменила жизнь его семьи.
Также Politeka писала, что Юрий Горбунов неожиданно нашел себе новую работу.