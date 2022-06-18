Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая потеряла маму за время вторжения рф, продолжает поддерживать украинцев и рассказывать о поддержке ВСУ и родных, которые в ней нуждаются. Отметим, что старшая дочь исполнительницы живет в рф, а сама артистка старается чаще общаться с аудиторией.

Недавно Ольга посетила премьеру фильма "Хозяин", в котором снимались коллеги звезды и давние друзья.

Во время премьеры успела артистка встретиться с Лилией Ребрик - известной телеведущей, которая в сети часто обсуждает поддержку украинских воинов и сама ездит ради разных сюжетов в пострадавшие города.

Встреча в Черновцах с моей прекрасной Лилией" - пишет Сумская.

Также Сумская анонсировала премьеру телевизионного фильма «Хозяин», который состоится в рамках кинофестиваля Миколайчук OPEN в Черновцах.

"В эти тяжелые времена для нашей Украины вопреки всему украинскому кино быть!", — убеждена актриса.

Сумская предлагает также эксклюзивно пообщаться с творческой командой проекта – Богданом Бенюком, Тарасом Ткаченко, Виктором Ждановым и самой Ольгой.

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