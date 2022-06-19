Як пише Politteka.net, Мішель Андраде - відома українська співачка, яку продюсує Потап. А не так давно зірку покликали зніматися в шоу"Орел і Решка". Після початку війни Мішель активно підтримувала українців і збирала гроші. Не забуває Андраде і про соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Мішель опублікувала кадри, на яких можна побачити світових зірок, які підтримали Україну. Серед них була Біллі Айліш, Пол Маккартні та багато інших.
"Дякую за вашу підтримку!",- написано було в публікації.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Слава по всій Землі", " Весь світ з нами. Правда в нас. Разом ми сила і сила в кожному з нас. Ми переможемо".
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