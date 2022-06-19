Як пише Politeka.net, Юрій Ткач - відомий український гуморист і зірка "Квартал 95". Знаменитість одружений на колишній танцівниці Вікторії. У пари є дочка Ліза, яка закінчила тільки перший клас. Після початку війни Дружина з дочкою виїхали з України, рятуючись від бомбардувань. Вікторія, як і Зірковий чоловік, активно веде свій блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А в цей раз показала довгоочікувану зустріч з чоловіком. На кадрах можна побачити, як Юрій спочатку обіймає свою дитину, піднявши її. Після цього Ткач цілує Вікторію.

"Ну нарешті.... Зустрілися", - написала дружина Ткача.

"Боже, яке ж це щастя знаходиться серед своїх... Цей дух, Ця сила...",- продовжила Вікторія.

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