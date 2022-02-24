Как передает Politeka.net, Виктория Ткач известная как жена популярного комика и актера "Квартал 95" Юрия Ткача. На своей странице в Инстаграм жена Ткача решила поделиться своими эмоциями в связи со сложившейся ситуацией в Украине. Она заговорила о ненависти и своей боли, которые поместила в небольшое заявление.

"Никогда не думала, что можно так искренне и всем сердцем ненавидеть человека, с которым лично не знаком! Никогда не думала, что один человек может причинить столько боли такому огромному количеству людей! И никогда еще в своей жизни я так сильно не хотела, чтобы всё содеянное этим же человеком, вернулось ему в миллионном размере.

Сейчас моё главное желание, чтобы таких Земля не носила! Где же тот самый естественный отбор? По-моему, самое время для него", — высказалась Виктория Ткач.

Напомним, что ранее Виктория Ткач показала в своих соцсетях, что снова вернулась к танцам. Хоть она и рассказала, что на тренировке потянула шею, но успела записать видео, где выполняет одно из танцевальных движений.

Ранее сообщалось, жена Ткача из "Квартал 95" решилась на честный разговор о лишних килограммах.

Также, дочь Ткача после "Рассмеши комика" приехала покорять новое шоу, воодушевив отца.

Politeka рассказывала, звезда "Квартал 95" Ткач насмешил украинцев, показав свое лакомство.