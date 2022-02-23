Как передает Politeka.net, Виктория Ткач является известной блогеркой в социальной сети Инстаграм. Также, она жена популярного артиста и комика из "Квартал 95" Юрия Ткача, с которым у них есть дочь - Лиза. Предыдущие сутки Виктория не высказывалась на тему того, что сейчас происходит в Украине. Однако, она не смогла молчать и дальше. Сдерживая слезы жена Ткача обратилась к украинцам.
"Всем добрый вечер. Мы дома, сейчас вот гуляем с Бусиндой. Мы никуда не пропали, просто крайние сутки вообще ничего не хотелось выставлять. Вот, потому что мне кажется, что сейчас так у всех. Идет такая борьба чувств и эмоций. И глупо молчать о том, что на поверхности и о том, что заставляет всю страну не спать ночами. Могу сказать одно, я знаю и верю в то, что всё будет хорошо. Наш род проходил столько препятствий и это одно из них, и мы обязательно пройдем и преодолеем", — выдала жена Ткача.
"Это наша страна, это наша земля. И мы вместе имеем особую силу. Я верю в нас, в нашу страну, и в нашего Президента!", — заявила Виктория Ткач.
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