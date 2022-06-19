Популярний російський гуморист Максим Галкін, який підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії і змушений був покинути країну-агресор разом з сім'єю, поділився в Instagram чарівним сімейним фото.
Варто зазначити, що це чи не єдине фото з дружиною та дітьми після того, як вони виїхали з росії. Як виявилося, цей знімок, на якому можна побачити Аллу Пугачову, і двійнят пари Гаррі і Лізу, Максим приурочив до свого дня народження. До слова, артисту виповнилося 46 років.
На знімку можна побачити, що Алла Пугачова відмінно виглядає, і чи не молодіє з кожним роком. А діти зіркових батьків здорово підросли за останній час.
У підписі до публікації Галкін коротко написав: "День народження! Сім'я-це сила!". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати фото і вітати гумориста з його святом: "Класні! З днем народження!", "Здоров'я вам і гарного настрою", "красиві і щасливі", "З днем народження, чудової людини! Чоловіка, тата, артиста! Чесного, щирого, відкритого".
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