Популярный российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину после полномасштабного вторжения россии и вынужден был покинуть страну-агрессор вместе с семьей, поделился в Instagram очаровательным семейным фото.

Стоит отметить, что это едва ли не единственное фото с женой и детьми после того, как они уехали из россии. Как оказалось, этот снимок, на котором можно увидеть Аллу Пугачеву, и двойняшек пары Гарри и Лизу, Максим приурочил ко своему дню рождения. К слову, артисту исполнилось 46 лет.

На снимке можно увидеть, что Алла Пугачева отлично выглядит, и едва ли не молодеет с каждым годом. А дети звездных родителей здорово подросли за последнее время.

В подписи к публикации Галкин коротко написал: "День рождения! Семья – это сила!". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото и поздравлять юмориста с его праздником: "Классные! С днем рождения!", "Здоровья вам и хорошего настроения", "Красивые и счастливые", "С днем рождения, замечательного человека! Мужа, папу, артиста! Честного, искреннего, открытого".

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