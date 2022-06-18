Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас за границей, часто делится с поклонниками новостями о жизни на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка рассказала о сорванном из-за войны масштабном концерте на НСК "Олимпийском".

Как оказалось, именно в этот день должен был состояться большой концерт The Hardkiss. Юлия опубликовала в своем микроблоге стильную фотографию всей группы, на котором ее можно увидеть в необычном образе. А в подписи к публикации выразила надежду, что вскоре они смогут отыграть этот большой концерт.

"Сегодня должен быть особый день. Надеюсь, что совсем скоро мы сможем объявить новую дату нашего концерта на Олимпийском. А я остаюсь в этот день один на один со своими эмоциями и мыслями. Встретимся! Обнимаю", - написала Санина.

Отметим, что ранее в сторис певица рассказала, что на днях состоялся первый живой концерт The Hardkiss за границей.

"Пролетело все как мгновенье. Потому что это действительно первое большое живое выступление за эти последние четыре месяцы ужасные. Где-то был очень эмоционально, где-то сюрреалистично, но, как есть. Мы говорили о важных вещах", - рассказала Юлия в своих сторис, а на ее глазах выступали слезы.

Напомним, Победительница "Холостяка" Богдан показала, что отобрала у Заливако после расставания: "Я ее украла...".

Как сообщала Politeka, Сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок: "Ох и парень, ну казак!".

Также Politeka писала, что "И плачу, плачу": Злата Огневич уехала в Австрию и эмоционально разговорилась о жизни.