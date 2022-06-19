Популярний український телеведучий, шоумен і ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник, який нещодавно почав знімати новий проект "Як ти?", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав нове фото, а в підписі до нього поставив питання шанувальникам.

На фотографії, яка мабуть, була зроблена раніше, ще коли не було зелені на деревах, Григорій позує в легкому ошатному образі. На ньому модні підкачані джинси і чорні черевики. А зверху бежевий гольф і модний картатий піджак.

У підписі до публікації Решетник вивів українців на серйозну розмову, задавши їм питання: "Продовжіть фразу: "За час війни я жодного разу не...". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати публікацію телеведучого, відповідаючи на його питання: "Я жодного разу не виправдала русню", "Не сумнівалася, що Україна переможе", "Не думала залишати Україну", "Не було сумнівів, що перемога все одно буде за нами", "Не сумнівалася в наших ЗСУ", "Не сумнівалася в наших хлопцях", "Не пошкодувала, що ми обрали такого президента. Перемога за нами!", "За час війни я жодного разу не сумнівалася в наших ЗСУ".

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