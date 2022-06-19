Популярный украинский телеведущий, шоумен и ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник, который недавно начал снимать новый проект "Як ти?", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил новое фото, а в подписи к нему задал вопрос поклонникам.

На фотографии, которая видимо, была сделана ранее, еще когда не было зелени на деревьях, Григорий позирует в легком нарядном образе. На нем модные подкаченные джинсы и черные ботинки. А сверху бежевый гольф и модный клетчатый пиджак.

В подписи к публикации Решетник вывел украинцев на серьезный разговор, задав им вопрос: "Продолжите фразу: "За время войны я ни разу не…". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать публикацию телеведущего, отвечая на его вопрос: "Я ни разу не оправдала русню", "Не сомневалась, что Украина победит", "Не думала покидать Украину", "Не было сомнений, что победа все равно будет за нами", "Не сомневалась в наших ВСУ", "Не сомневалась в наших ребятах", "Не пожалела, что мы избрали такого президента. Победа за нами!", "За время войны я ни разу не сомневалась в наших ВСУ".

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