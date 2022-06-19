Популярна українська співачка Джамала, яка з початком війни вивезла дітей з України до Туреччини, і зараз багато гастролює з концертами на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала фотографії з Канарських островів і розповіла, що вона там робить.

На нових знімках Джамала позує біля сцени, мабуть під час підготовки до виступу. Як виявилося, Українська приїхала на Канарські острови, де зібралися багато зірок "Євробачення" різних років. На знімках Джамала позує в стильному патріотичному образі – жовтих брюках і синій сорочці, під якою видно білий топ.

У підписі до публікації Джамала розповіла про захід в Санта-Круз-де-Тенеріфе, на який прибула: "Ну приїхали. Тенериф. В потрібний час, в потрібному місті. Саме сьогодні я на @eurorainbowfest, де збереться дуже багато артистів з історії "Євробачення". За планом виступ, а позаду велике відкрите інтерв'ю. Знаєте, цей івент про свободу бути собою. Зараз ми боремося і за цю цінність. Адже у ворога абсолютно протилежні орієнтири: залякування, дискримінація і придушення. Ми-інші: вільні, відкриті, свідомі. Саме заради майбутнього у вільній Україні борються і багато представників ЛГБТК. Ми не можемо їх підвести: будь-які прояви гомофобії повинні йти за маршрутом того ж корабля".

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