Популярная украинская певица Джамала, которая с началом войны вывезла детей из Украины в Турцию, и сейчас много гастролирует с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила фотографии с Канарских островов и рассказала, что она там делает.

На новых снимках Джамала позирует около сцены, видимо во время подготовки к выступлению. Как оказалось, украинская приехала на Канарские острова, где собрались многие звезды "Евровидения" разных годов. На снимках Джамала позирует в стильном патриотическом образе – желтых брюках и синей рубашке, под которой видно белый топ.

В подписи к публикации Джамала рассказала о мероприятии в Санта-Круз-де-Тенерифе, на которое прибыла: "Ну приехали. Тенерифе. В нужное время, в нужном городе. Именно сегодня я на @eurorainbowfest, где соберется очень много артистов по истории "Евровидения". По плану выступление, а позади большое открытое интервью. Знаете, этот ивент о свободе быть собой. Сейчас мы сражаемся и за эту ценность. Ведь у врага совершенно противоположные ориентиры: запугивание, дискриминация и подавление. Мы – другие: свободные, открытые, сознательные. Именно ради будущего в свободной Украине борются и многие представители ЛГБТК. Мы не можем их подвести: какие-либо проявления гомофобии должны идти по маршруту того же корабля".

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