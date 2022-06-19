Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк вже не перший місяць живе вдома з батьками, куди поїхала через вторгнення рф. Причому артистка продовжує допомагати притулку і часто розповідає, як там проходять будні разом з працівниками.

"Взагалі у нас тимчасовий притулок, але зараз люди майже не приїжджають, місць багато. Тому, всі, хто ще не знайшов квартири або будинку, живуть у нас! У нас найвеселіші і найдобріші люди. За три місяці притулок обігрів і допоміг майже 3 тисячам переселенців! 3000 історій пройшло через ці стіни... " - поділилася емоціями Леся.

Зазначимо, артистка продовжує займатися допомогою українцям і поставила роботу телеведучої на паузу.

Також Нікітюк не забуває волонтерити. Леся вирішила показати, як ходить по ринку за овочами і фруктами.

"Ми з моїм вірним помічником Андрієм, який знає, де купити найкращі овочі, фрукти, а де їх зможуть дати для "прихистка" безкоштовно. Андрію, розкажи, яка зараз тенденція на ринку, звідки везуть овочі, звідки вже не везуть", - сказала Леся у відео.

Після цього Нікітюк показала прайс на ринку. Як виявилося, можна купити черешню за 35-120 грн, а полуницю по 50-60 грн. Капуста в Хмельницькому по 35-40, а як і молодий каартофель.

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