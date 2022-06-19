Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк уже не первый месяц живет дома с родителями, куда уехала из-за вторжения рф. Причем артистка продолжает помогать приюту и часто рассказывает, как там проходят будни вместе с работниками.

«Вообще у нас временный приют, но сейчас люди почти не приезжают, мест много. Поэтому, все, кто еще не нашел квартиры или дома, живут у нас! У нас самые веселые и самые добрые люди. За три месяца приют обогрел и помог почти 3 тысячам переселенцев! 3000 историй прошло через эти стены…» - поделилась эмоциями Леся.

Отметим, артистка продолжает заниматься помощью украинцам и поставила работу телеведущей на паузу.

Также Никитюк не забывает волонтерить. Леся решила показать, как ходит по рынку за овощами и фруктами.

"Мы с моим верным помощником Андреем, который знает, где купить самые лучшие овощи, фрукты, а где их смогут дать для "прихистка" бесплатно. Андрей, расскажи, какая сейчас тенденция на рынке, откуда везут овощи, откуда уже не везут", - сказала Леся в видео.

После этого Никитюк показала прайс на рынке. Как оказалось, можжно купить черешню за 35-120 грн, а клубнику по 50-60 грн. Капуста в Хмельницком по 35-40, а как и молодой каартофель.

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