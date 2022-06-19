На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила яскраву сімейну світлину. В центрі кадру сидить Захур, а його з обох боків цілують у щоки донечки-близнючки Арабелла та Мірабелла.

"Сьогодні День тата. Коханий, я вдячна Богу, що подарував мені тебе, ти найкращий тато для наших дівчаток! Дякую, що робиш нас щасливими!", — привітала чоловіка Камалія.

Співачка звернулася до всіх українських чоловіків, а також медиків, які цього дня відзначають професійне свято.

"Вітаю з Днем батька всіх українських чоловіків-захисників, які, я вірю, обов’язково повернуться додому і обіймуть своїх донечок і синочків! А ще вітаю з професійним святом людей найблагороднішої професії — медичних працівників, ви справжні герої!", — написала артистка.

Українці в коментарях приєдналися до привітань:

"Ой, як мило , дякуємо цьому татусю і тобі Камаліє за все 🙏 Дай Вам Боже здоров’я та щастя на довгі роки";

"Нехай кожен Тато,відчуває на шиї ніжні рученята,на щоці дитячі поцілунки.А в серці ніжні слова!";

"дуже гарна у вас сім'я, і тато - справжній і чарівний!!! дякувати Богу за щасливі миттєвості разом!".

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