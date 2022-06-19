На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила яскраву сімейну світлину. В центрі кадру сидить Захур, а його з обох боків цілують у щоки донечки-близнючки Арабелла та Мірабелла.
"Сьогодні День тата. Коханий, я вдячна Богу, що подарував мені тебе, ти найкращий тато для наших дівчаток! Дякую, що робиш нас щасливими!", — привітала чоловіка Камалія.
Співачка звернулася до всіх українських чоловіків, а також медиків, які цього дня відзначають професійне свято.
"Вітаю з Днем батька всіх українських чоловіків-захисників, які, я вірю, обов’язково повернуться додому і обіймуть своїх донечок і синочків! А ще вітаю з професійним святом людей найблагороднішої професії — медичних працівників, ви справжні герої!", — написала артистка.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
"Ми повинні підготуватися": в НАТО заговорили про допомогу Україні зі звільненням Донбасу
Борис Джонсон назвав союзникам чотири кроки, які врятують Україну: "путін перейшов до..."
Харків знову став прифронтовим, Арестович попередив про велику загрозу для міста: "У разі введення..."
Дефіцит бензину в Україні: Данилов розповів, якою буде ціна на паливо
Українці в коментарях приєдналися до привітань:
"Ой, як мило , дякуємо цьому татусю і тобі Камаліє за все 🙏 Дай Вам Боже здоров’я та щастя на довгі роки";
"Нехай кожен Тато,відчуває на шиї ніжні рученята,на щоці дитячі поцілунки.А в серці ніжні слова!";
"дуже гарна у вас сім'я, і тато - справжній і чарівний!!! дякувати Богу за щасливі миттєвості разом!".
Нагадаємо, Надя Дорофєєва до сліз зворушила українців одкровенням про близьку людину.
Як повідомляла Politeka, Євген Клопотенко з "Майстер Шеф" зібрався покинути Україну.
Також Politeka писала, що Ольга Сумська в обіймах Лілії Ребрик похвалилася розвагами без чоловіків.