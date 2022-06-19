Відомий шеф-кухар розповів, що зібрався знову виїхати з України, і на це є важлива причина.

Популярний український шеф-кухар і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав престижну премію, як кращий фут-блогер, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кухар виклав миле фото, а в підписі до нього розповів, що знову збирається виїхати за кордон з важливою місією.

На новій фотографії Євген зображений, сидячи в поїзді, він виглядає дуже серйозним і зосередженим, а в руках тримає книгу. Перед камерою він з'явився в світлих джинсах і яскравій футболці з візерунком вишивки, яка раніше отримала багато компліментів від фанатів.

У підписі до публікації Клопотенко розповів, що збирається знову покинути Україну: "Хотів бути кухарем, пішов в університет на факультет готельного менеджменту, а прийняли на факультет Міжнародних економічних відносин. Десь приблизно навколо цих речей моє життя проходить. Знову потрібно їхати промотувати Україну, щоб захід не забував, що у нас війна. Через їжу це теж можна робити досить ефективно. І знову розумію, що Укрзалізниця – це любов, відразу після ЗСУ і сім'ї. Цьом".

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