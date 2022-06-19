На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото зі своїм вітчимом Олексієм, який пішов з життя в 2017 році, і розповіла, як багато він для неї зробив.

"У мене було два тата – і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю і обом вдячна, але цей пост про тата Льошу, якого вже немає поруч зі мною...Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх і вчитися співати і виступати, він навчив мене позувати, тому що любив фотографувати мене, він показав мені величезну кількість класних українських пісень – і однією з наших з ним улюблених була «Росте черешня в мамі на городі» Анатолія Горчинського... Тато, я все пам'ятаю та ціную❤️", — розповіла Надя Дорофєєва.

Українці в коментарях підтримали співачку:

"Він тобою дуже пишається 🥺";

"Надюша, ми з тобою";

"Дуже зворушливо";

"У мене сльози навертаються на очах від прочитаного";

"Надюша, я дуже добре пам'ятаю твого тата Льошу. Як він на всіх концертах був з тобою, скрізь їздив, скрізь тебе возив. У нього був такий м'який і добрий тембр голосу. Він був чудовою людиною і прекрасним татом для тебе";

"Такі чоловіки велика рідкість...низький уклін".

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