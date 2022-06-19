На своей странице в Instagram артистка разместила яркую семейную фотографию. В центре кадра сидит Захур, а его с обеих сторон целуют в щеки дочери-близняшки Арабелла и Мирабелла.
"Сегодня День папы. Любимый, я благодарна Богу, что подарил мне тебя, ты самый лучший папа для наших девочек! Спасибо, что делаешь нас счастливыми!", - поздравила мужа Камалия.
Певица обратилась ко всем украинским мужчинам, а также медикам, которые в этот день отмечают профессиональный праздник.
"Поздравляю с Днем отца всех украинских мужчин-защитников, которые, я верю, обязательно вернутся домой и обнимут своих дочерей и сыночков! А еще поздравляю с профессиональным праздником людей самой благородной профессии - медицинских работников, вы настоящие герои!",- написала артистка.
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Украинцы в комментариях присоединились к поздравлениям:
"Ой, как мило, спасибо этому папочке и тебе Камалия за все, Дай вам Бог здоровья и счастья на долгие годы";
"Пусть каждый Папа,чувствует на шее нежные ручонки,на щеке детские поцелуи.А в сердце нежные слова!";
"очень хорошая у вас семья, и папа - настоящий и обаятельный!!! слава Богу за счастливые мгновения вместе!".
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