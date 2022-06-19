Відома українська актриса Ольга Сумська, яка почала активно вести соціальні мережі і розповідати про те, як вона проводить свої будні без звичних виступів. Артистка раніше часто брала участь в зйомках популярних серіалах, любила виступати в театрі і не раз пробувала себе в ролі телеведучої.

Цього разу артистка висловилася про останню прем'єру, в якій безпосередньо брала участь і якій залишилася дуже задоволена. Незважаючи на всі складнощі, українці продовжують знімати фільми і представляти їх фанатам:

"Це не просто емоції, це гордість за українське кіно!"- пише Сумська під кадрами з фільму і прем'єри.

Також нещодавно Ольга відвідала прем'єру фільму" господар", в якому знімалися колеги зірки і давні друзі.

Під час прем'єри встигла артистка зустрітися з Лілією Ребрик - відомою телеведучою, яка в мережі часто обговорює підтримку українських воїнів і сама їздить заради різних сюжетів в постраждалі міста.

"Зустріч у Чернівцях з моєю прекрасною Лілією" - пише Сумська.

Також, Тіна Кароль прямо зі сцени вразила трагічною історією 8-річну дитину.

Як повідомляла Politeka, Євген Кошовий з "Квартал 95" зізнався, як війна змінила життя його сім'ї.

Також Politeka писала, що Юрій Горбунов несподівано знайшов собі нову роботу.