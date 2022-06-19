Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая начала активно вести социальные сети и рассказывать о том, как она проводит свои будни без привычных выступлений. Артистка ранее часто принимала участие в съемках популярных сериалах, любила выступать в театре и не раз пробовала себя в роли телеведущей.

В этот раз артистка высказалась о последней премьере, в которой непосредственно брала участие и которой осталась очень довольна. Несмотря на все сложности, украинцы продолжают снимать фильмы и представлять их фанатам:

«Это не просто эмоции, это гордость за украинское кино!» - пишет Сумская под кадрами с фильма и премьеры.

Также недавно Ольга посетила премьеру фильма "Хозяин", в котором снимались коллеги звезды и давние друзья.

Во время премьеры успела артистка встретиться с Лилией Ребрик - известной телеведущей, которая в сети часто обсуждает поддержку украинских воинов и сама ездит ради разных сюжетов в пострадавшие города.

"Встреча в Черновцах с моей прекрасной Лилией" - пишет Сумская.

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