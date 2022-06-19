Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая начала активно вести социальные сети и рассказывать о том, как она проводит свои будни без привычных выступлений. Артистка ранее часто принимала участие в съемках популярных сериалах, любила выступать в театре и не раз пробовала себя в роли телеведущей.
В этот раз артистка высказалась о последней премьере, в которой непосредственно брала участие и которой осталась очень довольна. Несмотря на все сложности, украинцы продолжают снимать фильмы и представлять их фанатам:
«Это не просто эмоции, это гордость за украинское кино!» - пишет Сумская под кадрами с фильма и премьеры.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Новая трагедия на месте ракетного удара на Днепропетровщине, что известно о жертвах и пострадавших: детали ЧП
Борис Джонсон назвал союзникам четыре шага, которые спасут Украину: "путин перешел к..."
Оккупанты снова решили ломануться в наступление и разведку боем, данные Генштаба: "Штурм в направлениях..."
Дефицит бензина в Украине: Данилов рассказал, какой будет цена на топливо
Также недавно Ольга посетила премьеру фильма "Хозяин", в котором снимались коллеги звезды и давние друзья.
Во время премьеры успела артистка встретиться с Лилией Ребрик - известной телеведущей, которая в сети часто обсуждает поддержку украинских воинов и сама ездит ради разных сюжетов в пострадавшие города.
"Встреча в Черновцах с моей прекрасной Лилией" - пишет Сумская.
Напомним, Тина Кароль прямо со сцены поразила трагической историей 8-летнего ребенка.
Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой из "Квартал 95" признался, как война изменила жизнь его семьи.
Также Politeka писала, что Юрий Горбунов неожиданно нашел себе новую работу.