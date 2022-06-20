Знаменита українська співачка Злата Огневич кілька тижнів тому почала свій тур з благодійними концертами, щоб підтримати українців. Артистка також активно висвітлює тему підтримки ЗСУ і розповідає про проблеми постраждалих громадян.

Нерідко Злата вражає фанатів на своїх виступах, підбираючи образи, що запам'ятовуються. Цього разу в білому костюмі з піджаком і брюками артистка блищала на вечірньому концерті. А чорний топ вдало зробив акцент на фігурі виконавиці.

Шанувальники звернули увагу, що не тільки образ співачки вийшов вдалим, але і її виступи останнім часом стають більш запам'ятовуються:

"Яка ж вона крута, добра і щира. Так чуттєво передати любов до України і сенс пісень. Сотні людей, як і я, стояли зі сльозами на очах» - розповіла одна з прихильниць.

Не забуває при цьому артистка про те, що треба підтримати військових і полонених, які чекають обміну.

"Тема України не зникає. Але ми з вами зобов'язані робити більше за інфоприсутності у світових медіа. Війна триває, боротьба триває.Сім'ї чекають своїх близьких з полону. Давайте разом з ними теж діяти» - пише Огневич.

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