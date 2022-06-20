Знаменитая украинская певица Злата Огневич несколько недель назад начала свой тур с благотворительными концертами, чтобы поддержать украинцев. Артистка также активно освещает тему поддержки ВСУ и рассказывает о проблемах пострадавших граждан.
Нередко Злата впечатляет фанатов на своих выступлениях, подбирая запоминающиеся образы. В этот раз в белом костюме с пиджаком и брюками артистка блистала на вечернем концерте. А черный топ удачно сделал акцент на фигуре исполнительницы.
Поклонники обратили внимание, что не только образ певицы получился удачным, но и ее выступления в последнее время становятся более запоминающимися:
«Какая же она крутая, добрая и искренняя. Так чувственно передать любовь к Украине и смысл песен. Сотни человек, как и я, стояли со слезами на глазах» - рассказала одна из поклонниц.
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Не забывает при этом артистка о том, что надо поддержать военных и пленных, которые ждут обмена.
«Тема Украины не исчезает. Но мы с вами обязаны делать больше за инфоприсутствия в мировых медиа. Война продолжается, борьба продолжается.Семьи ждут своих близких с плена. Давайте вместе с ними тоже действовать» - пишет Огневич.
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