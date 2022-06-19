Так, постійна супутниця Андрія Данилка ділиться зі своїми підписниками в Instagram яскравими кадрами не тільки з концертів і виступів, але і з повсякденного життя.

Інна Вікторівна, вона ж мама Вєрки Сердючки, в житті відрізняється від свого сценічного іміджу. Вона нечасто використовує макіяж і носить простий одяг.

На честь Дня батька Інна показала домашнє фото зі звяткування дня народження її чоловіка. У кадрі Олег разом з донькою Яною тримають святковий торт. При цьому на фото вражає зовнішня схожість артистки та її доньки.

"Батько це святе!", — лаконічно підписала знімок Білоконь.

За повідомленнями ЗМІ, сім'я проживає у Полтаві, де у них є шикарний особняк і бізнес (розводять собак таких порід як хаскі, вівчарки, шпиці). Дочка Яна закінчила місцевий комерційний технікум, потім поїхала на навчання в Польщу.

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