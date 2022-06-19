Так, постоянная спутница Андрея Данилко делится со своими подписчиками в Instagram яркими кадрами не только с концертов и выступлений, но и из повседневной жизни.

Инна Викторовна, она же мама Верки Сердючки, в жизни отличается от своего сценического имиджа. Она нечасто использует макияж и носит простую одежду.

В честь Дня отца Инна показала домашнее фото со дня рождения ее мужа. В кадре Олег вместе с дочкой Яной держат праздничный торт. При этом на фото поражает внешнее сходство артистки и ее дочери.

"Отец это святое!", - лаконично подписала снимок Белоконь.

По сообщениям СМИ, семья проживает в Полтаве, где у них есть шикарный особняк и бизнес (разводят собак таких пород как хаски, овчарки, шпицы). Дочь Яна окончила местный коммерческий техникум, затем уехала на учебу в Польшу.

Напомним, Надя Дорофеева до слез растрогала украинцев откровением о близком человеке.

Как сообщала Politeka, Евгений Клопотенко из" Мастер Шеф " собрался покинуть Украину.

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