Як пише Politeka.net, ведуча кілька тижнів тому виїхала з країни разом з дітьми заради їхньої безпеки. І хоча багато хто вже повернувся назад додому, Єфросиніна залишається закордоном і висвітлює ситуацію з приводу російської агресії Дистанційно.

Через те, що артистка не повертається додому, вона з дітьми також дуже давно не бачилася з чоловіком, з яким вже дуже багато років разом. Цього разу Єфросиніна вирішила привітати коханого зі святом - Днем батька: "Люблю тебе, сумую і зі святом тебе!"- написала Марія.

За словами Єфросиніної, кожні три дні вона заявляє чоловікові, що їде додому. Однак він благає її залишатися за кордоном, щоб і у неї, і у дітей було нормальне життя. Артистка вже не раз говорила українкам не поспішати їхати відразу додому.

Вона вважає, що тоді вони приїдуть з іншою енергією: "ви повернетеся вже з живими поглядами, з живою енергією, щоб повертати Україну до життя".

Також вона нагадала одним відео, що українців не зломити навіть на тимчасово окупованих територіях.

Маша Єфросиніна згадала в підписі до відео, що спілкувалася з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим ще коли кадирівці вели полювання на жінок Мелітополя. У той час міський голова допомагав евакуювати групи жінок з дітьми. Тоді Маша дала йому обіцянку.

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