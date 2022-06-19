Как пишет Politeka.net, ведущая несколько недель назад выехала из страны вместе с детьми ради их безопасности. И хотя многие уже вернулись обратно домой, Ефросинина остается заграницей и освещает ситуацию по поводу российской агрессии дистанционно.

Из-за того, что артистка не возвращается домой, она с детьми также очень давно не виделась с супругом, с которым уже очень много лет вместе. В этот раз Ефросинина решила поздравить возлюбленного с праздником - Днем отца: "Люблю тебя, скучаю и с праздником тебя!" - написала Мария.

По словам Ефросининой, каждые три дня она заявляет мужу, что едет домой. Однако он умоляет ее оставаться за границей, чтобы и у нее, и у детей была нормальная жизнь. Артистка уже не раз говорила украинкам не спешить ехать сразу домой.

Она считает, что тогда они приедут с другой энергией: "Вы вернетесь уже с живыми взглядами, с живой энергией, чтобы возвращать Украину к жизни".

Также она напомнила одним видео, что украинцев не сломить даже на временно оккупированных территориях.

Маша Ефросинина вспомнила в подписи к видео, что общалась с городским главой Мелитополя Иваном Федоровым еще когда кадыровцы вели охоту на женщин Мелитополя. В то время городской глава помогал эвакуировать группы женщин с детьми. Тогда Маша дала ему обещание.

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