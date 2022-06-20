Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свої 52 роки змогла відзначитися на концерті, який провела кілька днів тому. У маленькому срібному ТОПі співачка влаштувала запальні танці і показала, що за двадцять років нітрохи не постаріла.
У мережі шанувальники вирішили також порівняти образи артистки, яка немов відмовляється старіти і виглядає нітрохи не гірше, ніж раніше. Як і в 1999 році, в 2022 Лопес може дозволити собі надіти маленький топ і міні-спідницю, що зовсім не приховають її фігуру.
"Та сама дівчина🤯 🤍; я закохуюся все сильніше😍; Так красиво; jlo тепер виглядає так само приголомшливо!; Ти для нас, жінок, приклад для наслідування!!! 🔥 🔥 🔥Кожна мріє так виглядати. 😍 😍 😍 ; Клянуся, я теж думав про це вбрання, він безумовно все ще виглядає так само❤; дженька❤️; можна забути про старість», - пишуть в мережі у відповідь.
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Зазначимо, Лопес займається спортивними танцями більше двадцяти років і тренується кілька разів на тиждень. Фанати були обурені тим, що Лопес робить такі відео рідко і похвалили образ зірки.
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