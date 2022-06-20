Известная певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52 года смогла отличиться на концерте, который провела несколько дней назад. В маленьком серебряном топе певица устроила зажигательные танцы и показала, что за двадцать лет ничуть не постарела.
В сети поклонники решили также сравнить образы артистки, которая словно отказывается стареть и выглядит ничуть не хуже, чем ранее. Как и в 1999 году, в 2022 Лопес может позволить себе надеть маленький топ и мини-юбку, что совсем не скроют ее фигуру.
«Та самая девушка 🤯🤍; я влюбляюсь все сильнее😍; Так красиво; JLO теперь выглядит так же потрясающе!; Ты для нас, женщин, пример для подражания!!! 🔥🔥🔥Каждая мечтает так выглядеть. 😍😍😍; Клянусь, я тоже думал об этом наряде, он определенно все еще выглядит так же 🔥; Дженька ❤️; можно забыть о старости», - пишут в сети в ответ.
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Отметим, Лопес занимается спортивными танцами более двадцати лет и тренируется несколько раз в неделю. Фанаты были возмущены тем, что Лопес делает такие видео редко и похвалили образ звезды.
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