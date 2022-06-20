Популярний український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов, який під час війни залишився в Києві, часто розповідає про свої будні в Instagram. Артист підтримує ЗСУ і часто публікує кадри, що стосуються допомоги українським захисникам і постраждалим громадянам.

У День батька телеведучий поділився яскравим кадром зі своїми маленькими захисниками - двома синами, яких виховує разом з Катею Осадчою.

"Мої хлопці! Наша з мамою гордість, сила і опора!!! Це так відповідально бути татом!! Я люблю вас!! Спасибі що ви!!Перемоги і миру всім нам!! З Днем тата!!"- написав Горбунов.

У мережі також підтримали « " хороші козаки🤩; з днем тата!!! Батько Щасливий; Ви прекрасна сім'я!!!!❤ ; Ви супер❤️🔥; всього хорошого Вам і вашій родині! Мирне небо нашої улюбленої! 🙏 ❤ ️ 🇺 🇦 ; Хай буде мирне і безтурботне дитинство:))❤️❤; і більшого щастя не треба!!!!👏 ; Як ви прекрасні!!!😍 ; Які красунчики! 😍 😍 ; Щастя Вашій родині!».

Також Горбунов показав кадри, як разом із зірковими колегами побував на виставці про дитячу лікарню "Охматдит" і звернувся до медиків з приводу професійного свята.

Як виявилося, в Київському River Mall відбулася виставка, присвячена лікарям, які рятували дитячі життя під час бойових дій і продовжують робити це і зараз. Судячи зі знімків, на захід Юрій прийшов разом з колегою Соломією Вітвіцькою.

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