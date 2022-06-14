Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також вона судить проект"Майстер Шеф". Не забуває Мартиновська і про Instagram, де цього разу поділилася з фанатами незвичайною історією.
"Чи можна зізнатися?
Вчора вибралися з дівчатами в бар на коктейль, щоб як колись влітку, після важкого робочого дня погасити жар прохолодним whiskey sour, його краще роблять в милому серці барі (ніколи нікому не говорила,але це було улюблене моє місце в Києві...). там є своя історія.
Хотілося спробувати, щоб було "як колись" ... не вийшло
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
В Офісі президента розповіли про підлість з боку Білорусі: «Ми не очікували...»
"Нова сакральна дата": у путіна знову з'явився дедлайн у боях проти України
Кароль переборщила з розміром декольте і показала на концерті не те, що планувала: "поправилася"
"На жаль, так і може бути": українцям озвучили "нові" терміни війни, ситуація зміниться за кілька тижнів
Знаєте, яке почуття? Неначе прямо з похорону прийшов на дискотеку...", - написала Ольга.
Також Мартиновська додала фото, на якому продемонструвала свою печаль.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Як точно описані почуття", "аналогічно", "це правда, словами важко передати цю постійну смуток".
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила знімком з Володимиром Ярославським
А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону, Мартиновська заступилася
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" вразила одкровенням про свою дочку, Ярославський оцінив