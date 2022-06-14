Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка працює в Парижі. Також вона судить проект"Майстер Шеф". Не забуває Мартиновська і про Instagram, де цього разу поділилася з фанатами незвичайною історією.

"Чи можна зізнатися?

Вчора вибралися з дівчатами в бар на коктейль, щоб як колись влітку, після важкого робочого дня погасити жар прохолодним whiskey sour, його краще роблять в милому серці барі (ніколи нікому не говорила,але це було улюблене моє місце в Києві...). там є своя історія.

Хотілося спробувати, щоб було "як колись" ... не вийшло

Знаєте, яке почуття? Неначе прямо з похорону прийшов на дискотеку...", - написала Ольга.

Також Мартиновська додала фото, на якому продемонструвала свою печаль.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Як точно описані почуття", "аналогічно", "це правда, словами важко передати цю постійну смуток".

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