Популярный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, который во время войны остался в Киеве, часто рассказывает о своих буднях в Инстаграм. Артист поддерживает ВСУ и часто публикует кадры, касающиеся помощи украинским защитникам и пострадавшим гражданам.
В День отца телеведущий поделился ярким кадром со своими маленькими защитниками - двумя сыновьями, которых воспитывает вместе с Катей Осадчей.
«Мои ребята! Наша с мамой гордость, сила и опора!!! Это так ответственно быть папой!! Я люблю вас!! Спасибо что вы!!Победы и мира всем нам!! С Днем папы!!» - написал Горбунов.
В сети также поддержали: «Хорошие казаки🤩; С днем папы!!! Отец счастлив; Вы прекрасная семья!!!!❤; Вы супер❤️🔥; Всего хорошего Вам и Вашей семье! Мирное небо нашей любимой! 🙏❤️🇺🇦; Да будет мирное и беззаботное детство:))❤️🙌👏; И большего счастья не надо!!!!👏; Как вы прекрасны!!!😍; Какие красавчики! 😍😍; Счастье Вашей семье!».
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Также Горбунов показал кадры, как вместе со звездными коллегами побывал на выставке о детской больнице "Охматдет" и обратился к медикам по поводу профессионального праздника.
Как оказалось, в киевском River Mall состоялась выставка, посвященная врачам, которые спасали детские жизни во время боевых действий и продолжают делать это и сейчас. Судя по снимкам, на мероприятие Юрий пришел вместе с коллегой Соломией Витвицкой.
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