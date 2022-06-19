Так, зірка серіалу "спіймати Кайдаша" і "кріпосна" Тарас Цимбалюк зовсім недавно вразив звісткою, що розлучився зі стилісткою і візажисткою Тіною Антоненко, причому пара не дожила разом навіть до першої річниці весілля.

Сам актор розповів про розлучення в сторіс своєї сторінки в Instagram. Цимбалюк зізнався, що дуже вдячний їй за час, проведений разом. Зазначимо, що пара зустрічалася три роки, але річницю з дня весілля так і не відсвяткувала.

"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, повинні вибирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя триває", - повідомив Цимбалюк.

У свою чергу дружина Тараса також прокоментувала Їхні стосунки:

"Друзі, ми з Тарасом більше не пара. Війна-велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе я не стану давати ніяких коментарів (власне, як зазвичай).

Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку ми побачили удвох, за досвід і розвиток».

Нагадаємо, що Цимбалюк засвітив кадри зі зйомки фінального сезону»кріпак".

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